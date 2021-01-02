تعرف على نتائج الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

السبت 02/يناير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أقيم اليوم منافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .

وشهدت المباريات خسارة فريق اهناسيا  بهدف نظيف أمام مضيفه طاميه بقيادة مديره الفنى رمضان رجب .

وتعادل ببا بملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/1، ونجح الواسطى فى تحقيق فوز على ضيفه راس غارب بثلاثية نظيفة .

وخسر اطسا أمام عاملين غارب بنتيجة 1/2 ، كما خسر ابشواى بنتيجة ثقيلة 2/6 أمام ضيفه مطرطارس في ديربي أبناء الفيوم .

وفاز فريق سينزو على حساب فريق ابو كساة بهدف نظيف، بينما لم يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 - مطرطارس 13 نقاط
2 - ابو كساة 10 نقاط
3 - سينزو 11 نقاط
4 - ابشواى 9 نقاط
5 - الواسطى 7 نقاط
6 - طامية 8 نقاط
7 - سنورس 5 نقاط
8 - عاملين غارب 5 نقاط
9 - اهناسيا 4 نقاط
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
11 - ببا 3 نقاط
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر .

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