تعرف على نتائج الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث



وشهدت المباريات خسارة فريق اهناسيا بهدف نظيف أمام مضيفه طاميه بقيادة مديره الفنى رمضان رجب .





وتعادل ببا بملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/1، ونجح الواسطى فى تحقيق فوز على ضيفه راس غارب بثلاثية نظيفة .



وخسر اطسا أمام عاملين غارب بنتيجة 1/2 ، كما خسر ابشواى بنتيجة ثقيلة 2/6 أمام ضيفه مطرطارس في ديربي أبناء الفيوم .



وفاز فريق سينزو على حساب فريق ابو كساة بهدف نظيف، بينما لم يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - مطرطارس 13 نقاط

2 - ابو كساة 10 نقاط

3 - سينزو 11 نقاط

4 - ابشواى 9 نقاط

5 - الواسطى 7 نقاط

6 - طامية 8 نقاط

7 - سنورس 5 نقاط

8 - عاملين غارب 5 نقاط

9 - اهناسيا 4 نقاط

10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط

11 - ببا 3 نقاط

12 - اطسا نقطتين .

13 - راس غارب صفر .



أقيم اليوم منافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .