تعرف على نتائج الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث
السبت 02/يناير/2021 - 05:40 م
محمد الحسيني
أقيم اليوم منافسات الاسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .
وشهدت المباريات خسارة فريق اهناسيا بهدف نظيف أمام مضيفه طاميه بقيادة مديره الفنى رمضان رجب .
وخسر اطسا أمام عاملين غارب بنتيجة 1/2 ، كما خسر ابشواى بنتيجة ثقيلة 2/6 أمام ضيفه مطرطارس في ديربي أبناء الفيوم .
وفاز فريق سينزو على حساب فريق ابو كساة بهدف نظيف، بينما لم يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 13 نقاط
2 - ابو كساة 10 نقاط
3 - سينزو 11 نقاط
4 - ابشواى 9 نقاط
5 - الواسطى 7 نقاط
6 - طامية 8 نقاط
7 - سنورس 5 نقاط
8 - عاملين غارب 5 نقاط
9 - اهناسيا 4 نقاط
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
11 - ببا 3 نقاط
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر .
وشهدت المباريات خسارة فريق اهناسيا بهدف نظيف أمام مضيفه طاميه بقيادة مديره الفنى رمضان رجب .
وتعادل ببا بملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/1، ونجح الواسطى فى تحقيق فوز على ضيفه راس غارب بثلاثية نظيفة .
وخسر اطسا أمام عاملين غارب بنتيجة 1/2 ، كما خسر ابشواى بنتيجة ثقيلة 2/6 أمام ضيفه مطرطارس في ديربي أبناء الفيوم .
وفاز فريق سينزو على حساب فريق ابو كساة بهدف نظيف، بينما لم يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 13 نقاط
2 - ابو كساة 10 نقاط
3 - سينزو 11 نقاط
4 - ابشواى 9 نقاط
5 - الواسطى 7 نقاط
6 - طامية 8 نقاط
7 - سنورس 5 نقاط
8 - عاملين غارب 5 نقاط
9 - اهناسيا 4 نقاط
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
11 - ببا 3 نقاط
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر .