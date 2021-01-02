الإنجيلية تحتفل بالميلاد ٥ يناير بحضور مندوب رئيس الجمهورية والمجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب "فقط"

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أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، وذلك يوم الثلاثاء ٥ يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.



وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر: "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".