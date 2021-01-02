فوز الاتصالات والبدرشين وتعادل الصيد وجولدى بالقسم الثالث



و فاز القومي على العياط بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب محمد جمعة بواقع هدف في كل شوط.





كما فاز البدرشين بقيادة رأفت السيد خارج الديار على مستقبل وطن بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد سعيد، وفاز المعادي بقيادة علي صقر على حساب أكتوبر بهدف نظيف سجله اللاعب محمود فوزي (فينو).



تعادل الصيد امام جينيس بدون أهداف، وسقط حلوان العام فى فخ التعادل امام أوسيم بهدفين لكلا الفريقين، وتعادل بشتيل امام جولدي بهدف لكلا الفريقين، وتعادل الصف امام كاسكادا بنفس النتيجة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 16 نقطة

2- القومي 14 نقطة

3- المعادي 13 نقطة

4- كاسكادا 10 نقاط

5- العياط 10 نقاط

6- جولدي 9 نقاط

7- البدرشين 8 نقاط

8- بشتيل 7 نقاط

9- أبو النمرس 7 نقاط

11- جينيس 6 نقاط

12- الصيد 5 نقاط

13- أكتوبر 5 نقاط

14- حلوان العام 4 نقاط

15- الصف 3 نقاط

16- أوسيم نقطتان



أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بالقسم الثالث عن فوز الاتصالات بقيادة هانى العقبي على حساب فريق أبو النمرس برباعية نظيفة سجلها محمد بهاء هدفين وأحمد رمضان وحسام أحمد.