فوز الاتصالات والبدرشين وتعادل الصيد وجولدى بالقسم الثالث

السبت 02/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه بالقسم الثالث عن فوز الاتصالات بقيادة هانى العقبي على حساب فريق أبو النمرس برباعية نظيفة سجلها محمد بهاء هدفين وأحمد رمضان وحسام أحمد.

و فاز القومي على العياط بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب محمد جمعة بواقع هدف في كل شوط.

كما فاز البدرشين بقيادة رأفت السيد خارج الديار على مستقبل وطن بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد سعيد، وفاز المعادي بقيادة علي صقر على حساب أكتوبر بهدف نظيف سجله اللاعب محمود فوزي (فينو).

تعادل الصيد امام جينيس بدون أهداف، وسقط حلوان العام فى فخ التعادل امام أوسيم بهدفين لكلا الفريقين، وتعادل بشتيل امام جولدي بهدف لكلا الفريقين، وتعادل الصف امام كاسكادا بنفس النتيجة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 16 نقطة
2- القومي 14 نقطة
3- المعادي 13 نقطة
4- كاسكادا 10 نقاط
5- العياط 10 نقاط
6- جولدي 9 نقاط
7- البدرشين 8 نقاط
8- بشتيل 7 نقاط
9- أبو النمرس 7 نقاط
11- جينيس 6 نقاط
12- الصيد 5 نقاط
13- أكتوبر 5 نقاط
14- حلوان العام 4 نقاط
15- الصف 3 نقاط
16- أوسيم نقطتان

أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

ميت خاقان يفوز على تلا في دوري القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ أقل من ساعتين

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ ساعة

نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ ساعة و 17 دقيقة

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

04:52 م

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

05:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»