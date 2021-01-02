فياريال يهزم ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 02/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق فريق فياريال فوزًا غاليًا على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2/ 1 اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل فرناندو نينيو وجيرارد مورينو هدفي فياريال في الدقيقتين 19 و54 وتكفل سرجيو ليون بالهدف الوحيد لليفانتي في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 29 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه سيلتا فيجو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

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