أول تعليق من مدرب سموحة بعد التعادل أمام سيراميكا بالدوري

السبت 02/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة أن فريقه كان الأفضل والأخطر معظم فترات المباراة وهدد مرمى سيراميكا ولاحت عده فرص للتهديف كان كفيلة بحسم نقاط المباراة لولا سوء التوفيق الذى لازم المهاجمين أمام مرمى الفريق المنافس. 

وقال سامي أن فريقه كان الأفضل أيضاً فى مباراتيه أمام المحله والإتحاد السكندرى، وأضاع اللاعبون فرص سهلة. 

واضاف أن فريقه غاب عنه بعض العناصر الأساسية منها حسام حسن وعلى غزال ومحمد أبوليلة. 

وأرجع مدرب سموحة قيامه بإجراء تبديل واحد فقط إلى أن اللاعبين الموجودين فى أرضية الملعب كان أدائهم جيد ولا يستحقون التبديل. 

وكان سموحه تعادل سلبياً مع سيراميكا كليوباترا فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز لكرة القدم .
 
وارتفع رصيد سموحة إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثامن بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط .

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