بكلمات مؤثرة.. رانيا يوسف تنعي وحيد حامد

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نعت الفنانة رانيا يوسف السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، فنشرت رانيا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وعلقت رانيا على الصورة قائلة :" رحم الله الاستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون" .



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

