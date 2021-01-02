بهذه الكلمات.. بيومي فؤاد ينعى الكاتب وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان بيومي فؤاد السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر بيومي فؤاد صورة للراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعه بكلمات مؤثرة قائلاً : خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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