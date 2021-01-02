تعادل مركز شباب الحمام وفوز المصري بالقسم الثالث



وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس بمباراة المصري السلوم ومركز شباب برج العرب والتي إنتهت بفوز المصري السلوم بهدف رضا فتحي.

ليرفع المصري رصيدة للنقطة الرابعة، ويظل مركز شباب برج العرب بدون نقاط.



وتختتم مباريات الجولة الأحد بمباراتين حيث يواجه فريق الشرطة صاحب المركز السابع بدون رصيد من النقاط فريق الزهور صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بملعب مركز شباب مطروح.



وفي المباراة الثانية وعلي ملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية يواجه فريق الهلال صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- المصري السلوم 4 نقاط

2- الحرية 3 نقاط

3- شباب الضبعة 3 نقاط

4- الزهور 3 نقاط

5- الهلال نقطة وحيدة

6- م. شباب الحمام نقطة وحيدة

7- مطروح نقطة وحيدة

8-الشرطة بلا نقاط

9- م.شباب برج العرب بلانقاط

إستهل مركز شباب الحمام مبارياتة بالمجموعة الثانية عشر ب بالقسم الثالث بالتعادل السلبي مع مطروح بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب مطروح ليحصد شباب الحمام أول نقطة لة بالدوري في مباراتة الأولي بعد أن جنبتة القرعة المشاركة في الجولة الأولي، ويحصل مطروح علي أول نقطة بعد هزيمتة في الجولة الأولي.