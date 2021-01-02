رمضان صبحي يقص شريط الأهداف مع بيراميدز ويبدأ في"التوهج" واستعادة أمجاد الماضي الجميل

السبت 02/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا قاتلا من أمس الجمعة من أنياب ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق بيراميدز في قلب تأخره بهدف مقابل هدفين في الوقت بدل من الضائع إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدت تسجيل رمضان صبحي لأول أهدافه بقمييص بيراميدز بعد الانتقال إليه قادمًا من نادي هيدير سفيلد الإنجليزي وبعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقص رمضان صبحي شريط أهدافه مع فريق بيراميدز بعد 4 مباريات خاضها مع الفريق على المستوى المحلي والأفريقي، حيث لعب أمام كلا من الاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي في الدوري المصري، والاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ "ماكينة رمضان صبحي في العمل مع فريق بيراميدز حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل من الضائع  تحديدًا في الدقيقة 92 بعد مهارة فردية رائعة من الناحية اليسرى حيث رواغ السيد الشبراوي ومحمد بازوكا مدافعي فريق الإنتاج الحربي ووضع الكرة ببراعة في الزاوية اليسرى على يمين أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وبالعودة إلى الموسم الماضي فإن رمضان صبحي لعب مع النادي الأهلي 6 مباريات في بطولة الدوري الممتاز صنع خلالهم 4 أهداف وسجل هدفَا وحيدًا، أما على المستوى الإفريقي فخاض رمضان صبحي مع النادي الأحمر 3 مباريات صنع خلالهم هدفًأ ولم يسجل أي أهداف.

ويبدو أن رمضان صبحي هذا الموسم يرغب في استعادة أمجاد الماضي الجميل للاعب الموهوب والذي قدم مستويات مميزة للغاية مع النادي الأهلي، قبل تعرضه للإصابة، وذلك خلال مسيرته الجديدة في نادي بيراميدز والعودة من جديد إلى التوهج مرة أخرى، بعد مستواه الذي ظهر عليه في مباراة الأمس وتسجيله هدف في فوز فريقه القاتل على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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