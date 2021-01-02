تعليق قوي من عادل إمام على وفاة صديق عمره السيناريست وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 05:24 م
وحيد حامد وعادل إمام
وحيد حامد وعادل إمام
فايقة محمد عادل
أعرب الزعيم عادل إمام عن حزنه لرحيل السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل وحيد حامد من أحد الأعمال ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعه بكلمات مؤثرة قائلاً : اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد .. خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.. الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أخبار تهمك

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

ميت خاقان يفوز على تلا في دوري القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

04:52 م

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

05:01 م

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»