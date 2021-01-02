عاجل .. الصور الأولية لمعرض" إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"

السبت 02/يناير/2021 - 04:58 م
جانب من المعرض
جانب من المعرض
أحمد الشيخ

تفقدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين -  أمين صندوق تحيا مصر - الإستعدادات النهائية  لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.


 وقالت الوزيرة ان المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة  والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات  وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالاضافة الى مشاركة ممثلي الشركات العالمية .

ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى سيتم اطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة وكذا  برامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة  الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات .


هذا ومن المقرر ان يفتح المعرض ابوابه امام الجمهور بالمجان بدءً من يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر ، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءاً يومى الثلاثاء والاربعاء .

عاجل .. الصور الأولية لمعرض" إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"
عاجل .. الصور الأولية لمعرض" إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"
عاجل .. الصور الأولية لمعرض" إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"
عاجل .. الصور الأولية لمعرض" إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"

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وزيرة الصناعة نيفين جامع معرض إحلال السيارات للعمل بالطاقة المتجددة

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