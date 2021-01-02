محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بارتداء الكمامات تجنبا للغرامات

السبت 02/يناير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أهالي المحافظة،بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية،مشددًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات.

وكذلك تنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازي مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وجه بتطبيق الغرامات بدء من غدًا الأحد،ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية،ومقدارها 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة،وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.،خلال الفترة المقبلة.

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