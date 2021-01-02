حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك





كشفت تقارير صحفية بأنه لم يتم حتى تلك اللحظة إثبات شبهة الفساد المالي على مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ومجلس ادارته وأن الأمر برمته مازال رهن التحقيق.





وأوضحت التقارير أن هناك احتمالية لعودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك في حالة واحدة والتي تتوقف على قرار النيابة التي تتولى التحقيق في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف.





وأكدت أن مرتضى منصور سيعود إلى رئاسة الفارس الأبيض إذا قالت النيابة أنه لا توجد مخالفات ارتكبها المجلس السابق.





يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة إنبي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



