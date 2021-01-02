فوز المنيا وبنى سويف والإعلاميين والفيوم والشرقية الدخان في جولة مثيرة بالقسم الثاني

السبت 02/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن غوز الفيوم على طهطا بهدف نظيف سجله جابر جابر من ضربه جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وتعادل فريق شبان قنا مع فريق كيما أسوان بهدف لمثله تقدم الشبان بهدف شهاب شفيق في الدقيقة 29 من الشوط الأول وتعادل مصطفى جمال لكيما أسوان في الشوط الثاني.

وفاز الالومنيوم على تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلها فاروق خالد في الدقيقة 33 من الشوط الأول ومراد صبرى في
الشوط الثاني.

وفاز المنيا على فريق ديروط بهدف مصطفى شعبان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وفاز بنى سويف على فريق قنا بهدف كابونجا في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وحقق فريق الإعلاميين فوزا هاما على فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف.

وتعادل فريق سمسطا مع فريق بترول اسيوط بدون أهداف، وفاز فريق الشرقية للدخان على فريق سوهاج بهدف محمد مناع في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 16 نقطة
2- المنيا 14 نقطة
3- الألومنيوم 13 نقطة
4- الفيوم 13 نقطة
5- الإعلاميين 12 نقطة
6- سوهاج 11 نقطة
7- ديروط 10 نقاط
8- شبان قنا 10 نقاط
9 - البترول 10 نقاط
10- بنى سويف 10 نقاط
11- قنا 8 نقاط
12- شباب سمسطا 6 نقاط
13- التليفونات 6 نقاط
14- كيما اسوان 6 نقاط
15- طهطا 5 نقاط
16-اسمنت أسيوط 3 نقاط

أخبار تهمك

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

ميت خاقان يفوز على تلا في دوري القسم الثالث

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالرحيل في الشتاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أمير توفيق يكشف أخر تطورات انتقال أليو بادجي أنقرة التركي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ نصف ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

04:52 م

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»