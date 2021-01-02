تركي آل شيخ عن رحيل وحيد حامد :"رحل عبقري عربي في صناعة السينما"

السبت 02/يناير/2021 - 04:55 م
وحيد حامد
وحيد حامد
فايقة محمد عادل
أعرب تركي آل الشيخ عن حزنه لرحيل السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للراحل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعه بكلمات مؤثرة قائلاً : السيناريست الكبير إلى رحمة الله ، عزائي إلي أسرته الكريمة وإلي مصر ، رحل عبقري عربي في صناعة السينما.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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