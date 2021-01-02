فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 13 نقطة

2- زد إف سي 12 نقطة

3- الداخلية 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- طنطا 6 نقاط

15- كوكاكولا 4 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط



حقق فريق الداخلية فوزا صعبا وغاليا على حساب الترسانة، بهدف نظيف، في إطار لقاءات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.جاء هدف الفوز للداخلية من ركلة جزاء في الشوط الأول سجلها اللاعب إسماعيل بامبا.وحقق جمهورية شبين الفوز الثاني على التوالي بقيادة ياسر رضوان، عقب تغلبه على السكة الحديد بهدف نظيف، سجله اللاعب البديل سيد شعبان بالدقيقة 76.وحقق سرس الليان فوزا مثيرا وهاما على النجوم بهدف نظيف، سجله محمد رمضان حله بضربة رأس في الدقيقة 10 للشوط الثاني.وحسم التعادل السلبي لقاء القناة وطنطا وأضاع القناة ركلة جزاء للاعب علاء البدري بالشوط الأول، تصدى لها الحارس محمد فتحي.وتعادل منتخب السويس مع المريخ بدون أهداف، وخسر النصر على ملعبه من بورتو بهدف دون مقابل، جاء في الشوط الثاني عن طريق اللاعب بلال خميس في الدقيقة 65 من ركلة ركنية، وصلت لرأس اللاعب ليسجل منها الهدف.وخسر نادي زد على ملعبه من بتروجت 0-2 سجلهما اللاعب البديل إسلام هشام في الشوط الثاني.