لطيفة تجتمع بزياد الرحباني وتهنئه بعيد ميلاده

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اجتمعت الفنانة التونسية لطيفة، بالفنان اللبناني ​​زياد الرحباني​​ وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر تويتر.



وهنأت لطيفة الرحباني بعيد ميلاده بفيديو ظهرت فيه برفقته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت له فيه: "كل سنة وإنت بألف صحة وخير والله يحميك.. بدنا نعمل شي حلو أكيد" ورد عليها زياد قائلاً: "بإذن الله".



وكانت لطيفة قد سبق ونشرت فيديو من الإحتفال بعيده وهي تغني له وكتبت قائلةً:" للوقت اللي مرق وماشفنا بعض كأنه ما مرق .. الله يخليك ويحفظك ويخليك بصحتك و تفضل دايما المبدع المختلف الرائع اللي بيسعدنا و عايش بوجداننا و لازال يعطينا .. بحبك قد حبي للفن .. و اكيد رح نعمل شي يكسر الدنيا .. كل سنة وانت بألف خير".