نادي Z يسقط أمام بتروجيت بهدفين في القسم الثاني (صور)





ودخل أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، المباراة بالتشكيل التالي: وليد توفيق، إسلام رمضان، إسلام عبدالغني، شريف أشرف، عمر رجب، محمد القط، كريم بدير، أحمد عادل، محمد حي، عمر حبشي، رضا الويشي.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من سعيد فتحي، عبدالرحمن زين، محمد كماتشو، وليد حسن، كليف ماننديرا، إسلام الفار، عبدالرحمن حندية، عبدالعزيز إمام، محمد شاهين.



وبدأ ياسر رجب المدير الفني لفريق بتروجيت، المباراة بالتشكيل التالي، محمد أبو النجا، محمود منصور، خالد عبدالرازق، حسام حسن، أحمد كمال، أحمد عبدالرسول، إسلام عادل، محمد السيد، محمود السيد، سامح إبراهيم، إسلام سمير. وبدأ ياسر رجب المدير الفني لفريق بتروجيت، المباراة بالتشكيل التالي، محمد أبو النجا، محمود منصور، خالد عبدالرازق، حسام حسن، أحمد كمال، أحمد عبدالرسول، إسلام عادل، محمد السيد، محمود السيد، سامح إبراهيم، إسلام سمير.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من مصطفى معوض، محمود محبوب، محمد مصطفى، محمد علي، محمد سعد، محمود محمد، رشاد المتولي، عبدالرحمن حسن.



وشهد الشوط الأول ضغط متواصل من جانب الفريقين وسط تألق لاعبي الفريقين، كما شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على الكرة في مناطق وسط الملعب. وشهد الشوط الأول ضغط متواصل من جانب الفريقين وسط تألق لاعبي الفريقين، كما شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على الكرة في مناطق وسط الملعب.

كما شهد الشوط الثاني من المباراة باستحواذ فريق بتروجيت والسيطرة على ملعب فريق زد ونجح في تسجيل الهدفين، وظلت النتيجة حتي إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وجاءت أهداف المباراة عن اللاعبالبديل محمد هشام في 27 و41 من عمر الشوط الثاني من المباراة.



رتيب المجموعة الثانية

1- زد إف سي 12 نقطة 2- الداخلية 12 نقطة 3- بتروجت 11 نقطة 4- منتخب السويس 11 نقطة 5- سرس الليان 11 نقطة 6- بورتو 10 نقاط 7- المريخ 10 نقاط 8- النصر 8 نقاط 9- الزرقا 8 نقاط 10- النجوم 7 نقاط 11- الترسانة 7 نقاط 12- القناة 7 نقاط 13- ج شبين 7 نقاط 14- طنطا 6 نقاط 15- كوكاكولا 4 نقاط 16- السكة الحديد 4 نقاط

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من مصطفى معوض، محمود محبوب، محمد مصطفى، محمد علي، محمد سعد، محمود محمد، رشاد المتولي، عبدالرحمن حسن.

سقط فريق زد أمام نظيره بتروجيت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي زد الشيخ زايد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بدوري القسم الثاني.