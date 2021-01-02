هيونداي تقوم باستدعاء واسع لسيارتها في الصين

السبت 02/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدرت شركة جي اي سي هوندا ودونغفنغ هوندا، وهما من المشاريع المشتركة لصناعة السيارات اليابانية فى الصين، استدعاء على نطاق واسع للسيارات بسبب احتمال حدوث عطل فى مضخات الوقود، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين.

 

وذكر بيان على الموقع الالكترونى للهيئة، أن الاستدعاء الذى من المقرر أن يبدأ يوم 31 مارس عام 2021، سوف يشمل ما اجماليه 1.09 مليون سيارة، بما فيها طرازات مثل "اكورا" و "سيفيك" و "جيد".

 

وقال البيان ان الدافع الدوار المعيب قد يتضخم ويتشوه ويتصل بغطاء مضخة الوقود، مما يتسبب في فشل مضخة الوقود في العمل بشكل صحيح، مضيفا أن ذلك قد يتسبب في توقف المحرك أثناء قيادة السيارة في الحالات القصوى.

 

ووعدت الشركتان باستبدال قطع الغيار المعيبة مجانا، وفقا لما جاء فى البيان.

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