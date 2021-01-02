شمس الكويتية تصف شيرين عبد الوهاب بالجاهلة

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أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ حالة من الجدل بعدما وجهت انتقادات لاذعة للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بعد أن وصفتها بأنها "جاهلة ولا وعي لديها".



جاءت تلك الانتقادات بعدما انتقدت شيرين عبد الوهاب للمعترضات على حديثها حول طاعة المرأة للرجل ووصفهنّ بـ "العوانس"، وعلقت شمس: "لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج".



وتابعت بالقول: "أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد".



وأضافت شمس: "الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".