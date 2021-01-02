الصين تبحث تعديل اللائحة الخاصة بشركات التأمين الأجنبية

السبت 02/يناير/2021 - 04:34 م
الصين اقتصاد
الصين اقتصاد
وكالات

 

شرعت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية في التماس آراء الجمهور بشأن لائحة معدلة لشركات التأمين الأجنبية.

 

وأوضحت اللجنة أن اللائحة المعدلة ستوضح بشكل أساسي شروط الدخول إلى السوق بالنسبة لشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، وتعديل متطلبات تغيير ملكية الأسهم والدخول وإلغاء سقف الملكية الأجنبية.

 

وأضافت اللجنة أنه لن تتم إضافة شروط جديدة للدخول إلى السوق كما لن يتم زيادة حواجز الدخول إلى السوق بموجب اللائحة المعدلة، مشيرة إلى أن شركات التأمين المحلية والأجنبية ستكون قادرة على القيام بالأعمال في ضوء ذات القواعد.

 

وتابعت اللجنة أن اللائحة المعدلة تهدف إلى تعزيز الانفتاح إلى مستوى أعلى مع مواصلة تقوية إدارة المخاطر والسيطرة عليها.

 

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