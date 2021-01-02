الألومنيوم يصالح جماهيره بالفوز علي تليفونات بني سويف بثنائية

السبت 02/يناير/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


نجح فريق نادي الألومنيوم في تحقيق فوز مستحق علي نظيره فريق نادي تليفونات بني سويف، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة السابعة، للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

تقدم فريق الألومنيوم في الشوط الأول بهدف عن طريق بعد إهدار أكثر من فرصه، لتبادل بعدها الفريقين الهجمات، حتي جاءت صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني يكثف الألومنيوم هجماته علي مرمي التليفونات لتعزيز النتيجة، وتمكن في الدقيقة 70 من المباراة من إحراز هدفه الثاني عن طريق هداف الفريق مراد صبري، ليسطر لاعبو الألومنيوم بعدها علي مجريات الامور، حتي جاءت صافرة نهاية اللقاء بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز يرفع فريق نادي الألومنيوم للنقطة13 ويعود للمنافسة علي صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد تليفونات بني سويف عند 5نقاط ويزداد موقف الفريق صعوبة

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