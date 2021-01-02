فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

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حقق فريق الشرقية الفوز على مركز شباب ديرب نجم بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباريات الأسبوع السادس للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثاني.



سجل أهداف الفوز للشرقية حامد فيصل من ضربه جزاء وكريم سمير بضربه رأس من عرضيه عمر مارسيلو بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف الشرقية هدفين، وسجل شباب ديرب هدفه الوحيد.





وحقق بلبيس فوزا هاما على حساب ميت خلف بهدف في الشوط الأول للاعب كريم إيالا بالدقيقة 44.



وتغلب ميت خاقان على مركز شباب تلا بأربعة أهداف مقابل هدفين سجلهم أحمد سعد في الشوط الأول، وأحمد عيد "هدفين" ومحمد ريعو "هدف" بالشوط الثاني، وسجل لتلا أحمد بيكو من ركلة جزاء بالشوط الاول وباسم شوقي بالشوط الثاني.



وتعادل عرب الرمل مع فاقوس بدون أهداف، بملعب قويسنا، كما تعادل غزل شبين على ملعبه مع نادي ديرب نجم بهدف لكل منهما، تقدم للغزل محمود براني بالشوط الاول، وأدرك ديرب التعادل بالدقيقة 55 للشوط الثاني عن طريق اللاعب حسني سامي.



وفاز أبو كبير على مركز شباب عرابي 2-0 سجلهم البديل ميدو طه في الشوط الثاني.



وتعادل منوف على ملعبه مع أبو حماد 1- تقدم منوف مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق حسام الخولي، وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد البصير التعادل لأبو حماد في الدقيقة 55.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- الشرقية 16 نقطة

2- بلبيس 14 نقاط

3- فاقوس 13 نقطة

4- تلا 12 نقطة

5- ميت خلف 10 نقاط

6- ابو حماد 10 نقاط

7- ميت خاقان 10 نقاط

8- منوف 7 نقاط

9- أبو كبير 7 نقاط

10- غزل شبين 6 نقاط

11- بطا 4 نقاط

12- ديرب نجم 4 نقاط

13- عرب الرمل 3 نقاط

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط