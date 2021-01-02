هاني رمزي يرثي الكاتب وحيد حامد

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أعرب الفنان هاني رمزي عن رحيله لوفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشر هاني رمزي صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : خبر صادم جداً رحيل وحيد حامد ، الأسطورة اللي عاش طول عمره يحارب بقلمه ، شرفت مسيرتي بفيلمك محامي خلع ، وعزانا الوحيد انك مكمل معانا بفنك اللي شكل جزء كبير من ذاكرة السينما والدراما ، مع السلامة يا أستاذ وحيد.



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

