كلماتك عمرها ما هتفارقنا.. صبا مبارك تنعى الكاتب وحيد حامد

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نعت الفنانة صبا مبارك عن وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت صبا صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : أستاذ وحيد هتوحشني ضحكتك وقلبك الكبير وطفولتك اللي مقدرتش السنين تكبرها وروحك الحلوة اللي عمرها ما عرفت الهزيمة ، هفضل ديما شايفاك علي نفس الطاولة في فندق حياة بتشرب قهوتك قدام النيل وتستقبل تلاميذك واللي بيحبوك ، كلماتك عمرها ما هتفارقنا .. شكراً على كل حاجة يا حبيبنا وإلي اللقاء .



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.





والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

