ميت خاقان يفوز على تلا في دوري القسم الثالث









حقق فريق ميت خاقان فوزا عريضا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب تلا، بملعب تلا بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة السادسة للمجموعة العاشرة بالقسم الثالث.





بدأ تلا اللقاء بتشكيل مكون من سيد مصباح وخالد الضبع والسيد علاء وباسم شوقي وأحمد كريم ومحمود الصفطاوي وماهر علام ومحمد بلية وسعيدو وأحمد بيكو وطه فرج.





البدلاء : احمد مجدي وهشام سرحان واسلام علم الدين وسعيد المشد وأحمد محيى شيكا وكريم مجدي ومحمد رحرح وسعيد النيداني وكريم الكومي.





وجاء تشكيل ميت خاقان : سعيد سمير وصبحي رفعت وأحمد سعد وأحمد اشرف ومحمد عبد الغفار ومصطفى حمدى وأحمد عيد ومحمد غازي وحاتم صبحي ومحمد مهدى ريعو .





البدلاء : احمد فتح الله ومحمد عجلان ومحمود جعفر عرفة ومحمود علام ويوسف حمدي ومحمد الحسينى. عمار اسامه ومحمد الديب وأحمد أبو سعيدة.





شهد الشوط الأول تعادل الفريقان 1/1 حيث تقدم تلا من ركلة جزاء سجلها احمد طائل بيكو بالدقيقة 13 وفي الدقيقة 36 وسجل احمد سعد هدف التعادل لميت خاقان بضربة رأس امام المرمى من عرضية احمد السيد.





وفي الشوط الثاني سجل ميت خاقان ثلاث أهداف متتالية عن طريق احمد عيد ومحمد ريعو وأحمد عيد في الدقائق 7 و9 و27.





وفي الدقيقة 28 سجل تلا الهدف الثاني عن طريق باسم شوقي الذي أضاع هدف مؤكد في الشوط الأول.





وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد للاعب البديل عمار اسامه في الوقت بدل الضائع من ميت خاقان .





الفوز رفع رصيد ميت خاقان إلى 10 نقاط وتجمد رصيد تلا عند 12 نقطة.





أدار اللقاء الحكم فرج سعد وعاونه وليد قابيل وابراهيم العجوز ، وراقب المباراة فوزي عبد الغني.