خالد النبوي عن رحيل وحيد حامد: "خسارة كبيرة للفن العربي"

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أعرب الفنان خالد النبوي عن حزنه لوفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشر خالد النبوي صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : خسارة كبيرة أوي للفن العربي ، فقدنا الكاتب الكبير المبدع وحيد حامد الله يرحمك ، أبدعت لنا عالماً وشحصيات وكلمات ستعيش معنا ، الله يرحمك برحمته الواسعة.



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



وكان وحيد حامد يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.





والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

