ميسي أصبح قريب من الرحيل عن برشلونة

السبت 02/يناير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أصبح بإمكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، الرحيل عن البارسا والتوقيع لأي فريق مجانًا، دون الرجوع إلى البارسا.


ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.


وارتبط إسم ميسي بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة الماضية، وهناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه لعل أبرزهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي.


ميسي كان قد غاب عن مباراة برشلونة الماضية أمام إيبار، بسبب الإصابة في كاحل القدم، في اللقاء الذي تعادل فيه البلوجرانا بهدف لكل منهما.

وأصبح ميسي جاهزًا للمشاركة مع برشلونة أمام هويسكا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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