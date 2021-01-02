نجلاء بدر تودع وحيد حامد برسالة مؤثرة

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أعربت الفنانة نجلاء بدر عن حزنها لوفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت نجلاء صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتبت : أنا أحبك فكنت لنا الأب والأخ والصديق ، أنت الذكريات والحوارات والشخصيات والألم والفرح والفكر ، شكراً مهرجان علي تكريمه قبل رحيله والسماح لنا بفرصة لرؤيته قبل الرحيل.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

