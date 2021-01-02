أمير توفيق يكشف أخر تطورات انتقال أليو بادجي أنقرة التركي

السبت 02/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أخر التطورات في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي إلى فريق أنقرة جوجو التركي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي،في تصريحات خاصة إن الصفقة على وشك الحسم وسيتم الإعلان عنها من جانب النادي التركي اليوم أو غدًا.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بأن أليو بادجي سينتقل لنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.

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