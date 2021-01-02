نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

السبت 02/يناير/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رفض النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخضوع لعملية جراحية للعلاج من إصابته في الوتر الوحشي والذي تعرض للإصابة به في مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

واستطلع أجاي رأي كلا من الخبيرين الإسباني والبرتغالي واللذين تواصلا معهما وكيل اللاعب النيجيري وأصر على الالتزام ببرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة حتى يتمكن من اللحاق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل في قطر.

ورفض أجاي إجراء عملية جراحية والتي كانت ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهروهو الرأي الذي عرضه عليه طبيب النادي الأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن في وقت سابق عودة أجاي للانتظام في التدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع.

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