حقيقة اقتراب قائد ريال مدريد من توتنهام

السبت 02/يناير/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم الكشف عن حقيقة انتقال الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن عقد سيرجيو راموس مع الفريق الملكي ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.


وأفاد الموقع الإسباني بأن تقارير صحفية كانت زعمت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يستهدف التعاقد مع راموس باشكل مجاني بعد أن سبق ولعب تحت قيادته في ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 و2013.


وأكد الموقع الإسباني أن راموس ليس لديه أي نية للعمل مع مورينيو مرة أخرى، حيث أن علاقتهما في ريال مدريد انتهت بشكل سيئ.


وأوضح الموقع الإسباني أن العلاقة بين مورينيو وراموس لم تتحسن خلال السنوات الماضية وقال أحد المقربين من راموس أن النجم الإسباني يرفض تمامًا الإنضمام إلى توتنهام.


وألمح الموقع الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية نوهت أن راموس يطلب تجديد عقده لمدة موسمين لكن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز ترفض الأمر وذلك وفقًا لقواعد الملكي التي تؤكد أن التجديد للاعبين الأكبر من 30 عامًا يكون لمدة موسم واحد فقط.

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