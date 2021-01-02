بأمر القضاء.. تأييد حكم المحكمة الإدارية بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، اليوم السبت، برفض طعن وزير التربية والتعليم الفني على الحكم الصادر ضده في قضية الغش الجماعي الطلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بنجاح الطلاب وإلزام وزير التربية والتعليم بمصاريف الدعوي علي درجتي التقاضي.





كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، قد قضت فى الدعوى المقامة من أولياء أمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كل من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.



