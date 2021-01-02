بأمر القضاء.. تأييد حكم المحكمة الإدارية بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي

السبت 02/يناير/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، اليوم السبت، برفض طعن وزير التربية والتعليم الفني على الحكم الصادر ضده في قضية الغش الجماعي الطلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بنجاح الطلاب وإلزام وزير التربية والتعليم بمصاريف الدعوي علي درجتي التقاضي.

كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، قد قضت فى الدعوى المقامة من أولياء أمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كل من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

أخبار تهمك

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

كشف أثري ضخم في معابد الكرنك يرجع لعصر الملك تحتمس الثالث

منذ ساعة الا ربع

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

02:06 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

01:09 م

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»