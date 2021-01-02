مؤمن سليمان يعلق على مصير ثنائي الزمالك مصطفى محمد وفرجاني ساسي

السبت 02/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد سامي
كشف مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، عن رأيه في مصير ثنائي الزمالك مصطفى محمد وفرجاني ساسي، سواء بالبقاء أو الرحيل في يناير الحالي.


وتحدث مؤمن في تصريحات صحفية، قائلًا: أري أن أفضل قرار بخصوص مصطفى محمد، الرحيل إلي فرنسا، والموافقة علي عرض سانت اتيان، خاصة إذا بلغت قيمة العرض 4 أو 5 ملايين دولار.


واشار: إستمرار المهاجم الدولي في صفوف الزمالك لن يُفيد الفريق، في ظل رغبة مُلحه منه في الاحتراف، بجانب ان قيمة العرض كبيرة، وستحل مشاكل النادي، بالإضافة إلى جلب مهاجم تعويضًا عنه.


وبخصوص التونسي فرجاني ساسي، أكد مؤمن: طلب حصوله على 2 مليون يورو في الوقت الحالي، لا يتناسب مع ظروف النادي.


وأتم: علي الرغم من إمكانيات ساسي الفنية الكبيرة، لكن أفضل حل رحيله والاستفادة من عرض الدحيل القطري، بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

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