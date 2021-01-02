قتلى وجرحى جراء انفجار فى شركة تركية بالصومال

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بمقتل شخصين اثنين، وإصابة 11 آخرين بينهم 4 أتراك، جراء انفجار بشركة تركية فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وكشفت الشرطة الصومالية، أن التفجير استهدف طاقم مهندسين أتراك يعملون تحت غطاء تنفيذ مشروع تشييد شارع عام جنوبى مقديشو، فى منطقة لفولى الواقعة بين مقديشو ومدينة أفجوى بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة الصومالية، أن من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردين من قوات الأمن".

وبحسب وسائل إعلام صومالية، أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، الذي استهدف بالتحديد المواطنين الأتراك بمقديشو.