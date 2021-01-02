نبيلة عبيد عن رحيل الكاتب وحيد حامد :"خبر مؤلم وموجع "

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نعت الفنانة نبيلة عبيد وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت نبيلة عبيد صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب :فقدت مصر والأمة العربية والثقافة المصرية احد أبرز أعلامها في مجال الكتابة الدرامية مسرحياً وسينمائياً وتليفزيونياً وإذاعياً.. رحل الكاتب وحيد حامد الذي أثري الوجدان العوبي بعشرات الإبداعات التي ستبقي ما بقيت الحياة.. رحم الله الكاتب الكبير واسكنه فسيح جناته.. خبر مولم وموجع لي شخصياً.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

