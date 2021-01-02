وداعاً حتي نلتقي.. دينا الشربيني تنعى الراحل وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة دينا الشربيني وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشرت دينا صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : فراقك صعب عليا أوي بحبك يا أستاذي العظيم يا اطيب قلب ، يمكن محدش يعرف اني كانت بتربطني بيك علاقة قوية جدا بس حبيت أقول ازاي حضرتك كنت بالنسبالي أب ورجل عظيم وقفت جمبي ، هتوحشني جدا وهتفضل في قلبي وفي قلوبنا كلنا بأعمالك العظيمة وبشخصيتك الأعظم .. ودعاً حتي نلتقي يا حبيبي.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

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