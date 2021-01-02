وضع أعمال الحفائر الأثرية على البرامج السياحية في الأقصر

السبت 02/يناير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد، إن اللجنة قامت بوضع أعمال الحفائر بموكب الاحتفالات الكبرى على برامج الرحلات السياحية.

وأشار عثمان إلى أن هذه الخطوة تأتي لإطلاع السائحين على ما يقوم به الأثريين من أعمال لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وهو ما سيسهم في الترويج السياحي للمقصد المصري.

يذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في معبد الكرنك برئاسة الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، كشفت عن أساسات أحد البوابات الأثرية الهامة والتي ترجع لعصر الملك تحتمس الثالث.

والبعثة المصرية بدأت أعمال الحفائر في طريق المواكب الكبرى بمعابد الكرنك حيث تم اكتشاف أساسات البوابة الخاصة بمعبد خنسو وهي عبارة عن أعتاب ضخمة من حجر الجرانيت معاد استخدامها من عصر الملك تحتمس الثالث.

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار انهت أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك في الأقصر، والتي تضمنت الانتهاء من ترميم ٢٩ تمثالًا بالمنطقة الجنوبية، وتم إعطاء إشارة البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن ترميم باقي مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها ١٩ تمثالًا.

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البعثة الاثرية

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