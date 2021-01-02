انهيار زوجة آسر ياسين في جنازة السيناريست وحيد حامد (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ظهرت زوجة الفنان آسر ياسين، في جنازة السيناريست وحيد حامد، وهي تنهار من البكاء والتي أقيمت اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وحضر آسر ياسين الجنازة، وظل مع زوجته، حيث ظهر عليها إجهاد وتعب شديد، بسبب البكاء.



وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مروان حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده

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