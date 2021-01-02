نادي قضاة مصر يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

السبت 02/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والمتحدث الإعلامي للمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، أنه انطلاقا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية، بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج.

عمل مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وعقب أن تم توقيع بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. تم تأسيس مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم "المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع"، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر

كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث، وإطلاقه علي محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو ٢٠٢٠، ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط https:ijdjl.journals.ekb.eg


وبعد عمل جاد لمدة تقارب الأربع سنوات صدر العدد الأول من تلك المجلة الواعدة والتى ترسخ لأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات الأكاديمية والتشريعية والقضائية لإثراء وتطوير الفكر القانونى لدى كافة المشتغلين به وما له من بالغ الأثر على الصالح العام للقانون والعدالة فى مصر


https:ijdjl.journals.ekb.eg?lang=ar

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ يوم

كشف أثري ضخم في معابد الكرنك يرجع لعصر الملك تحتمس الثالث

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 م

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

02:06 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

01:09 م

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»