



عبر هذا الرابط.. تعرف على مواعيد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2021 من خلال لينك هيئة التأمينات والمعاشات





تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير يوم الجمعة المقبل، متضمنة الدفعة الثالثة من متجمدات العلاوات الخمس للمستحقين، بجانب الصرف لمستحقين جدد.





ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك في حال كانوا يحملون بطاقات الصراف الآلي أو ميزة بداية من يوم الجمعة 1 يناير 2021.





وتبدأ عملية الصرف من مكاتب البريد وهيئة التأمينات يوم الأحد 3 يناير المقبل، وفقًا لشرائح الصرف المقسمة منذ بداية جائحة كورونا، والتي تقسم مواعيد الصرف على حسب قيمة المعاش.





كما يمكن للمستحقين للعلاوات الخمس صرف الدفعة الثالثة من المتجمدات ضمن معاش شهر يناير.





وكانت الهيئة قد صرفت دفعتين أولهما مع معاش شهر يوليو والثانية مع معاش شهر سبتمبر الماضيين.





ويمكن للراغبين الاستعلام عن قيمة الدفعات المتبقية لهم من متجمدات العلاوات الخمس 2021 من هذا الرابط ( اضغط هنا ).





وتبلغ تكلفة صرف الدفعة الثالثة من متجمدات العلاوات الخمس 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ قيمة المعاشات التي ستصرف في يناير 18 مليار جنيه.





وبحسب مصدر في هيئة التأمينات فإن صرف الدفعة الثالثة من متجمدات العلاوات الخمس سيتضمن الصرف لعدد من المستحقين الجدد.





وأضاف أن الهيئة كانت قد أرسلت لعدد من الشركات تطلب منها إرسالها بيانات المستحقين الذين لم يصرفوا في الدفعتين الأولى والثانية من المستحقين.





ووفقًا للمصدر فإن الصرف للمستحقين الجدد سيتضمن الدفعات الثلاث الذين صرفوا سابقًا، مشيرًا إلى أن عدد المستحقين الجدد ليس كبيرًا.





ويبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق، وكانت الهيئة قد أعلنت أنها منحت 60 ألف مستحق جديد في سبتمبر الماضي.





والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.



