دافعت عن جارتها.. ننشر صورة السيدة المقتولة على يد عاطل بالوراق

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حصلت بوابة "الفجر" على صورة المجني عليها "راوية" التي قتلت على يد عاطل لدفاعها عن جارتها بالوراق



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل ربة منزل وتدعى "راوية" على يد عاطل، لدفاعها عن جارتها ومنع المتهم من الاعتداء عليها وضربها بمنطقة الوراق.



وافاد شهود العيان في اعترافاتهم أمام النيابة، أن السيدة "راوية" كانت تدافع عن جارتها التي تقطن في العقار المقابل لها، نتيجة هجوم عاطل عليها والاعتداء عليها، فاستل المتهم سكينًا للتخلص منها.



وأضاف الشهود في اعترافاتهم، أن المتهم ويدعى "ش.ب" كان يعتدى على سيدة مطلقة تقطن في المنطقة بمفردها، فقامت السيدة "راوية" بالدفاع عنها من هجوم المتهم فسدد لها عده طعنات فلفظت أنفاسها الاخيرة.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ربة منزل تدعى "راوية"، قتلها المتهم "ش.ب" عاطل، حيث حصل على سلاح أبيض من مسكنه، وسدد لها طعنة أنهت حياتها فى الحال، بسبب دفاعها عن ربة منزل، ومنعها للمتهم من الاعتداء عليها بالضرب.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.