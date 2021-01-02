برلماني: قانون المشروعات الصغيرة يحد من التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد

السبت 02/يناير/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الحرية المصري، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل. 

وقال مهنى خلال البيان الصادر له، إن قطاع المشروعات الصغيرة يعتبر من أكثر القطاعات التى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، مما أدي تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، ولذلك كان لابد من وجود حوافز وتسهيلات تساعد فى تعويض هذه الخسائر، خاصة وأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى فى الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر من أهم الخطوات التى تمت لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث أنه يعطى الكثير من الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية والتى كانت تمثل عقبة كبيرة أمام هذا القطاع.

وأشار مهنى، إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية على ارض الواقع بشكل جاد يساعد على مساندة هذا القطاع الحيوى في ظل انتشار كورونا،و باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة. 

وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ولذلك فقانون المشروعات الصغيرة يساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

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