إصابة نجم نابولي الإيطالي بفيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
أصيب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الايطالي بفيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب من نوفمبر الماضي بعد إصابة بخلع في كفته تعرض له خلال تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كاس الامم الافريقية.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يستطيع نابولي تأكيد اصابة فيكتور اوسيمين بوباء كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا".

واضاف "لا يعاني اوسيمين حاليا من اي أعراض ولم يخالط اي من لاعبي الفريق".

وعاد اوسيمين إلى ايطاليا قادما من بلجيكا حيث سمح له ناديه متابعة علاجه.

وكان نابولي انفق مبلغا قياسيا للنادي من اجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد لمدة خمس سنوات مطلع الموسم الحالي.

وسجل اوسيمين هدفين في ست مباريات لكنه غاب عن الملاعب منذ الثامن من نوفمبر الماضي بداعي الاصابة.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الايطالي وهو سيواجه كالياري الاحد لدى استئناف النشاط المحلي بعد توقف قصير خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

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