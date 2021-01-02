تأجيل طعن نادي الشرقية الرياضى على قرار حل مجلس إدارتها ل ١٧ يناير

السبت 02/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،تأجيل نظر الطعن المقام من على ايوب المحامى،وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والتي طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضى والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب،لجلسة ١٧ يناير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة،ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية

ذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقًا لأحكام المادة " 14 " من لائحة النظام الأساسى للنادي ـ اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية، فيما عدا المدير التنفيذى والمدير المالي لشمولهما بقرار الإستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذي والمدير المالي وضمهما لعضوية اللجنة.

وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبني على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلًا عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثمارًا مناسبًا ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة إختصاصاته، وجاء القرار الطعين مخالفًا لنصون القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي.

فضلٱ على أن القرار قد جاء مشوبًا بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.



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