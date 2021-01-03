المستشفيات البريطانية تستعد لذروة "كورونا": الأخطر على الإطلاق

الأحد 03/يناير/2021 - 05:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
هديل هاشم
حذر أحد كبار الأطباء من أن المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يجب أن تستعد لـ "ذروة كورونا".

وتطلب هيئة الصحة من المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة الاستعداد لمواجهة ضغوط "كورونا" نفسها مثل في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

ويعتبر معدل لندن الأسبوعي من الإصابات هو 858 لكل 100 ألف شخص، أي ضعف بقية المملكة المتحدة.

وقال البروفيسور أندرو جودارد، رئيس الكلية الملكية للأطباء، إن النوع الجديد الأكثر عدوى من الفيروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "جودارد"، أن أعداد الحالات كانت "معتدلة" مقارنة بالمستوى الذي ستكون عليه خلال أسبوع، وكان الأطباء "قلقين حقًا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يقال فيه إن ما يقرب من نصف أسرة المستشفيات الرئيسية في إنجلترا تتعامل مع عدد أكبر من مرضى "كورونا"، عما كان عليه في ذروة الموجة الأولى في أبريل، حيث يشهد فصل الشتاء أكثر ازدحامًا على الإطلاق".

يوم الجمعة، حذر رؤساء المستشفيات من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية" حيث تجاوزت حالات المتغير الجديد - الذي يزيد العدوى بنسبة 70٪ - 50000 لليوم الرابع على التوالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات كورونا جريدة الفجر بريطانيا المملكة المتحدة الفجر

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يودع الدفعة الثانية من أطباء التأمين الصحي المتجهين إلى إنجلترا (صور)

بريطانيا تجلي عائلات العاملين وكل الموظفين من سفارتها بطهران

كبير الأطباء في إنجلترا: فيروس "كورونا" سوف يقتل البريطانيين

مسلسل تنتجه "بي بي سي" يتبرع بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا

دراسة: البريطانيون يلزمون منازلهم على الرغم من تخفيف القيود

مستشارو الحكومة البريطانية يحذرون من رفع قيود فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»