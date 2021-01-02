محمد فؤاد ينعى وحيد حامد ويعلق :" أحد أعمدة الفكر والثقافة في الوطن العربي"

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نعى الفنان محمد فؤاد السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر فؤاد صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون.. ننعى ببالغ الحزن والآسي وفاة أحد أعمدة الفكر والثقافة في مصر والوطن العربي.. الأستاذ الغالي والكاتب الكبير وحيد حامد.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.



جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية "مراكب النجاة" ألحان وتوزيع الفنان كريم عبد الوهاب، وكلمات محيي حوار، والكليب من إخراج تامر نصر وياسين حسين