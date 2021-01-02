جامعة الإسكندرية: تعليق تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي اعتبارا من اليوم (صور)
السبت 02/يناير/2021 - 02:48 م
محمد رجب - دينا حسن
أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال الجلسة الطارئة لمجلسي شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، المنعقدة اليوم، السبت، لوضع أليات تنفيذ ماتم اتخاذه من قرارات بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التدابير الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأكد الدكتور هشام جابر، أنه سيتم تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك إعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021، وحتى الخميس 14 يناير 2021، علي أن تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة.
وأشار أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارا من السبت 16 يناير2021 وحتى الجمعة 19 فبراير2021، علي أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور، لافتا أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد إعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021 وحتي 14 يناير 2021، وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20202021، وسيتم عقد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021 عقب انتهاء الأجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الإمتحانات علي أن تعقد الإمتحانات وفقا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في ألية عقدها.
وأكد أن مجلسي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في حالة إنعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات، وأشار أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات لمواجهة فيروس كورونا وإعداد الخطط الدراسية والاستراتيجية لتفعيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الوقاية من الفيروس وإتخاذ بعض التوصيات لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية، وطالب جابر كافة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا بضرورة إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء إحترازي.