جامعة الإسكندرية: تعليق تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي اعتبارا من اليوم (صور)

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال الجلسة الطارئة لمجلسي شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، المنعقدة اليوم، السبت، لوضع أليات تنفيذ ماتم اتخاذه من قرارات بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التدابير الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأكد الدكتور هشام جابر، أنه سيتم تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك إعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021، وحتى الخميس 14 يناير 2021، علي أن تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة.





وأشار أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارا من السبت 16 يناير2021 وحتى الجمعة 19 فبراير2021، علي أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور، لافتا أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد إعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021 وحتي 14 يناير 2021، وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20202021، وسيتم عقد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021 عقب انتهاء الأجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الإمتحانات علي أن تعقد الإمتحانات وفقا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في ألية عقدها.



