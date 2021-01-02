بسبب فيروس كورونا.. نادي كولون الألماني يتكبد خسائر كبيرة

السبت 02/يناير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم أنه لن يواجه الإفلاس في حالة استكمال منافسات الموسم الحالي، لكنه يتوقع خسائر في حجم الأعمال بقيمة 40 مليون يورو (9ر48 مليون دولار) على الأقل، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .

وقال ألكسندر فيرله المدير الإداري لنادي كولون في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" اليوم السبت إن الأرقام النهائية ستعتمد على موعد عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد، وهو ما لا يتوقعه قبل أبريل المقبل.

وقال فيرله :"يفترض توقع خسائر في حجم الأعمال تبلغ 40 مليون يورو على الأقل للفترة ما بين مارس 2020 ونهاية هذا الموسم."

وقال فيرله إن محادثات تجرى مع البنوك، مشيرا إلى أنه في حالة إقامة جميع المباريات :"لن يكون هناك خطر الإفلاس، وستكون السيولة مضمونة، حتى مع إقامة المباريات بدون جماهير."

وأبدى فيرله أمله في إمكانية الحضور الجزئي على الأقل للجماهير في الاستادات قبل نهاية الموسم في منتصف مايو، وذلك مع توافر اللقاحات وإمكانية إجراء الفحوصات السريعة.

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