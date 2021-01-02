آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

وضع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جماهير الأبيض في محل قلق كبير، وذلك بعد دخول فريق الدحيل القطري في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.









وصرح وكيل اللاعب في وقت سابق بأن هناك بالفعل محادثات مع مسؤولو نادي الدحيل القطري من أجل ضم اللاعب في شهر يناير القادم، ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بشهر فبراير القادم.









وعلى الرغم من اعتراف وكيل أعمال ساسي بوجود مفاوضات مع الدحيل القطري، إلا أنه أكد رغبة اللاعب في الاستمرار مع الزمالك، ولكن المشكلة تتمثل وجود مستحقات متأخرة لم يحصل عليها فرجاني.









وينتهي عقد التونسي فرجاني ساسي مع الأبيض، بنهاية الموسم الجاري، وتسعى اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض تجديد عقد اللاعب وحسم مصيره في أسرع وقت.









وانضم صاحب الـ 28 عاما إلي صفوف نادي الزمالك قادماً من النصر السعودي في صيف 2018، فاز خلالها بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.